Що не можна робити на Преображення Господнє: заборони і традиції

Фото: Преображення Господнє (pixabay.com/krystianwin)

У день Преображення Господнього заборонено займатися важкою фізичною працею, а також потрібно дотримуватися посту

Що не можна робити на Преображення, яких правил варто дотримуватися в цей день, і найвідоміші традиції православного свята - в матеріалі Styler.

Преображення Господнє: що не можна, а що дозволено в свято

19 серпня православні християни відзначають Преображення Господнє. Дата свята є постійною і збігається з Яблучним Спасом. У церковному календарі цей день встановлений на честь біблійної події, коли Ісус Христос з учнями Петром, Іаковом та Іоаном зійшов на гору Фавор в Єрусалимі, і сталося диво перетворення. Одяг Сина Божого став білого кольору і сам він випромінював сяйво.

За всю історію існування свята народні та релігійні традиції переплелися. Також з'явилося безліч прикмет, забобонів, заборон, які дійшли і до наших днів.

На Преображення Господнє не можна виконувати важку фізичну і розумову роботу. Допускаються тільки клопоти на кухні і робота в саду.

Фото: Свято Преображення збігається з Яблучним Спасом (pixabay.com/strecosa)

Сваритися і ображатися на Преображення не можна. За прикметою, негатив, що виходить в цей день від людини, повернеться до неї сторицею.

Преображення Господнє припадає на період Успенського поста. У зв'язку з цим, у раціоні 19 серпня є деякі обмеження. Не можна їсти м'ясо, молочні продукти, яйця. Святкові страви можна готувати з риби, додавати рослинне масло, їсти каші, фрукти, овочі, горіхи, гриби, пісну випічку. В Преображення допускається випити келих червоного вина.

Забобони і прикмети Преображення

Одна із заборон Преображення збігається з забороною Яблучного Спаса. Згідно з зобобоном, до 19 серпня не можна їсти яблука, груші, виноград нового врожаю. Якщо людина порушить це правило, її померлі родичі на небесах не отримають святкового частування. Якщо жінка з'їсть яблуко нового врожаю до свята Спаса-Преображення, вважалося що вона приймає на себе первородний гріх Єви.

У свято Преображення проводяться урочисті служби, де освячують кошики з фруктами. Після цього освяченим яблуком потрібно пригостити жебрака, поділитися плодами зі своїми родичами. Їсти яблука 19 серпня на самоті - погана прикмета.

Фото: На Преображення їдять яблука з медом (pixabay.com/cstpdx)

За народною прикметою, яблука в Преображення набувають чарівних властивостей. Перший з'їдений шматочок яблука в цей день здатний виконати бажання. А якщо їсти яблука з медом - весь рік буде відмінне здоров'я.

На Преображення - Яблучний Спас починає змінюватися погода, ночі стають холоднішими. Цей день називають дзеркальним відображенням погоди в січні. Так, якщо 19 серпня - сухо і тепло, в січні не буде сильних морозів. Якщо на Преображення йде дощ - в січні варто очікувати снігопадів.

Щоб волосся було пишним і густими, в святковий день його потрібно розчісувати гребенем з деревини яблуні.

Відео: РБК-Україна