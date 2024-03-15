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Премия Global Teacher Prize Ukraine 2024 начала принимать анкеты

Премия Global Teacher Prize Ukraine 2024 начала принимать анкеты (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украине отметят лучшего учителя – ежегодная национальная премия Global Teacher Prize Ukraine объявила о начале сбора анкет.

Об этом сообщили организаторы премии.

Global Teacher Prize Ukraine отмечает учителей-зминотворцев с 2017 года. Два последних года после начала полномасштабного вторжения России Премия не выбирала лучшего учителя страны, сосредоточившись на документировании историй учительства военного времени. В этом году Global Teacher Prize Ukraine возвращается к формату профессионального отличия лучшего из лучших.

Организатор премии, общественный союз "Освіторія", ищет педагогов, которые внесли выдающийся вклад в профессию, учеников и общество, профессиональное мастерство которого требует достойного признания.

"Работа учителя сейчас требует не только профессионализма, но и глубокой эмпатии, силы духа и преданности. Украинские учителя не раз показали, что какими бы страшными и сложными ни были реалии, они не испугаются и не покинут свою работу. И как настоящие профессионалы, они не просто "справляются", они творят чудеса, ежедневно становясь опорой для наших детей Global Teacher Prize Ukraine - это признание их неутомимой работы, выдержки и мастерства. по ценностям и смыслам будет заложено в школах, будет зависеть будущее нашей страны", – говорит Зоя Литвин, глава союза "Освіторія" и основатель премии Global Teacher Prize Ukraine.

Сбор анкет продолжается до 8 июля на сайте Global Teacher Prize Ukraine. Заполнить заявку может сам учитель или его могут номинировать друзья, коллеги, ученики или родители – ограничений нет. Главного победителя будут определять несколько экспертных групп в четыре этапа, а его имя станет известно во время церемонии награждения 5 октября.

Главный победитель получит 1000000 гривен для собственного образовательного проекта и отправится в путешествие на Всемирную премию Global Teacher Prize.

Также отметят педагогов в нескольких отдельных номинациях, как молодой учитель, учитель-новатор, выбор украинцев и других.

Генеральным медиапартнером Global Teacher Prize Ukraine традиционно стала группа 1+1 media. Информационный партнер премии – платформа кино и талевидения Киевстар ТВ.

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