Премиальный бренд Hyundai представил стильные купе и кабриолет

В компании о проектах говорят как о "переосмыслении роскоши и производительности" и подчеркивают, что они "открывают новую главу в истории Genesis".

От стандартного седана G90 купе и кабриолет отличаются большим углом наклона передних стоек и лобового стекла. Соответственно, линия крыши у них ниже. Двери при этом сделали шире, чтобы облегчить доступ в салон. Изменен также и дизайн заднего бампера - его сделали более гладким.

Цвет кузова и отделка салона X Gran Coupe Concept вдохновлены средиземноморскими оливковыми деревьями - в интерьере использованы декоративные вставки из шпона, лиственный мотив присутствует даже на ковриках. Купе X Gran Convertible, в свою очередь, окрашено в цвет давленого винограда, а его салон передает насыщенный оттенок сорта каберне-совиньон из итальянского региона Ливорно.

Из интересных решений в салоне можно выделить интегрированные в сиденья ремни безопасности и встроенные дисплеи для пассажиров на втором ряду.