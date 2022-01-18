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Прем'єра Румунії запідозрили у плагіаті дисертацій. Опозиція вимагає розслідування

Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністра Румунії Ніколає Чуке, який нещодавно отримав місце при владі - звинуватили у плагіаті третини його докторської дисертації. Опозиція вимагає його відставки, якщо твердження підтвердяться.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з розслідуванням журналістки Емілії Шеркан, близько 42 зі 138 сторінок дисертації прем’єра містять плагіат. Водночас вона звинуватила його не лише у дослівному запозичені тексту з інших робіт, але й у прийомах приховування плагіату.

Чуке, зі свого боку, заперечує усі звинувачення.

"Ці публічні звинувачення ніяк не можуть бути науково обґрунтовані", - заявив прем’єр.

Дачіан Чолош з партії "Союз за порятунок Румунії" закликав Чуке до відставки, якщо твердження про плагіат підтвердяться.

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Румунія