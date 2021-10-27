Прем'єра Люксембургу викрили в плагіаті

Повідомляється, що Беттель написав дисертацію в 1999 році. Згідно з журналістським розслідуванням, тільки дві сторінки з 56 не містили плагіату. Зокрема, руці Беттеля належать введення, кілька абзаців і короткий висновок.

Фото: плагіат в роботі Беттеля (reporter.lu)

Журналісти стверджують, що висновки про плагіат підтверджені кількома незалежними експертами. У відповідь прем'єр Люксембургу визнав, що робота могла була бути написана краще.

У його дисертації скопійовано 20 сторінок із захищеного авторським правом сайту Європарламенту без посилань на джерело. Також без посилань скопійовано дев'ять сторінок зі звіту тодішнього депутата Європарламенту Георгіоса Анастассопулоса.