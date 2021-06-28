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Прем'єр Швеції йде у відставку після вотуму недовіри

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що йде у відставку. Раніше парламент Швеції вперше в історії країну виніс прем'єр-міністру вотум недовіри.

Про це повідомляє Reuters.

Левену дали термін до півночі понеділка, щоб або піти у відставку, або призначити позачергові вибори після того, як він програв вотум довіри 21 червня, коли Ліва партія відмовилася від підтримки. Левен сподівався знайти нову підтримку в парламенті, щоб домогтися свого перепризначення.

"Я попросив звільнити мене з посади прем'єр-міністра. Це найскладніше політичне рішення, яке я коли-небудь приймав", - заявив прем'єр Швеції.

У спікера парламенту Швеції Андреаса Норлена тепер буде до чотирьох спроб знайти нового прем'єр-міністра з достатньою підтримкою законодавців. Якщо йому це не вдасться, повинні бути призначені позачергові вибори, що відбудеться трохи більше ніж за рік до запланованих виборів у вересні 2022 року.

Вони повинні відбутися в будь-якому випадку, що означає, що будь-яка нова адміністрація буде недовгою.

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Швецияотставка