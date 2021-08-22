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Прем'єр Швеції восени піде у відставку

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що піде з посади лідера Соціал-демократичної робітничої партії і поста прем'єр-міністра країни. Він має намір покинути посаду в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

"Я був головою партії 10 років, прем'єр-міністром - 7 років. Але всьому приходить кінець. Я хочу створити своєму наступнику кращі умови", - сказав він.

Левен повідомив, що про своє бажання покинути пост він оголосив виконавчому комітету партії і Голові Комітету з висунення кандидатур.

"Я повідомив виконавчому комітету партії і Голові Комітету з висунення кандидатур, що хочу залишити посаду голови партії на партійному з'їзді в листопаді, а потім також прошу бути звільненим з посади прем'єр-міністра", - додав Левен.

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Швеция