Прем'єр Швеції восени піде у відставку

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що піде з посади лідера Соціал-демократичної робітничої партії і поста прем'єр-міністра країни. Він має намір покинути посаду в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT .

"Я був головою партії 10 років, прем'єр-міністром - 7 років. Але всьому приходить кінець. Я хочу створити своєму наступнику кращі умови", - сказав він.

Левен повідомив, що про своє бажання покинути пост він оголосив виконавчому комітету партії і Голові Комітету з висунення кандидатур.

"Я повідомив виконавчому комітету партії і Голові Комітету з висунення кандидатур, що хочу залишити посаду голови партії на партійному з'їзді в листопаді, а потім також прошу бути звільненим з посади прем'єр-міністра", - додав Левен.