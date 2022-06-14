Прем'єр Північної Македонії не зможе приїхати в Україну: названа причина
Прем'єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський не відвідає Україну разом з його колегами з Албанії та Чорногорії. Оскільки Македонський прем'єр братиме участь у форумі Prespa Dialogue.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 21TV.
"Запрошення ... стосується дуже завантаженого періоду в графіку прем'єр-міністра, і через неможливість змінити його ми, на жаль, не могли дати позитивну відповідь. Наша підтримка України і хороброго українського народу однозначна. Ми вдячні за запрошення і сподіваємося скоро реалізувати його", - повідомили в прес-службі уряду.
Водночас міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі заявив, що Ковачевський не поїде до Києва тому, що дуже важливо, щоб він був присутній на форумі.
"Їде багато гостей з Європи та світу, ми є організаторами цього заходу, будуть всі керівники регіонів. Прем'єр-міністру Ковачевському як господареві дуже важливо бути тут під час форуму, тому він не поїде до Києва з рамою і Абазовичем", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ. Чорногорський політик ініціював також візит прем'єр-Міністрів Західних Балкан.