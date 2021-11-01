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Прем'єр Північної Македонії подав у відставку після поразки на місцевих виборах

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Північна Македонія, Понеділок 01 листопада 2021 01:02
Прем'єр Північної Македонії подав у відставку після поразки на місцевих виборах Фото: прем'єр-міністр Північної Македонії заявив, що йде у відставку (twitter.com/Zoran_Zaev)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв подав у відставку. Його партія програла другий тур муніципальних виборів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Заева.

Заєв переконаний, що в дострокових виборах нема потреби. За законом коаліція може узгодити іншого кандидата на посаду прем'єр-міністра і сформувати уряд без нового голосування.

Заєв очолював попередній уряд з 31 травня 2017 року по 3 січня 2020 року і з 31 серпня 2020 року. Під час свого виступу представив він програму кабміну, де вступ до НАТО і Євросоюзу мав стати пріоритетом.

У неділю, 30 жовтня, в Північній Македонії відбувся другий тур виборів глав і представницьких органів муніципальних органів влади. За попередніми даними, у більшості регіонів перемогу здобула опозиційна партія.

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