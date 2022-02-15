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Прем'єр Японії планує сьогодні поговорити із Зеленським

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має намір провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбудеться у вівторок.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fuji TV.

За їхніми даними, Кісіда має намір торкнутися теми безпеки японських громадян, які залишаються в Україні, і обмінятися думками про шляхи дипломатичного врегулювання кризи.

У свою чергу генеральний секретар японського кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно на прес-конференції в Токіо заявив, що "проведення телефонних переговорів лідерів Японії та України все ще опрацьовується". Він також зазначив, що хотів би утриматися від подальших коментарів на цю тему.

Раніше у вівторок глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Токіо підтримує зусилля з мирного вирішення ситуації навколо України.

Нагадаємо, МЗС Японії оголосив про скорочення чисельності посольства в Україні.

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ЯпоніяВолодимир Зеленський