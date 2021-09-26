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Прем'єр Японії допускає швидке скасування режиму НС через коронавірус

Автор: Артем Горовенко

Японія найближчим часом може скасувати режим надзвичайної ситуації, введений через пандемію коронавірусу. На сьогодні він діє в 19 префектурах країни, включаючи найбільш населені Токіо і Осаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як заявив японський прем'єр-міністр Йосіхіде Суга, рішення про те, чи слід продовжувати дію режиму надзвичайного стану через коронавірус, який закінчується в кінці вересня, буде прийнято через кілька днів.

За його словами, уряд вів боротьбу проти поширення "Дельта"-штамма за допомогою забезпечення медичного потенціалу, проведення вакцинації та профілактики інфекцій. Він відзначив поліпшення ситуації з COVID, вказавши на зниження числа нових випадків інфікування.

Нагадаємо, раніше японський прем'єр на віртуальному саміті з пандемії, організованому президентом США Джо Байденом, пообіцяв, що Токіо пожертвує додатково 30 млн доз вакцини іншим країнам.

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ЯпоніяКоронавірус