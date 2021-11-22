Прем'єр Нідерландів про заворушення через COVID-обмеження: насильство з боку ідіотів
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав триденні заворушення через антикоронавірусні заходи насильством з боку ідіотів. При цьому він заявив, що всіх винних притягнуть до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
"Заворушення в Роттердамі і в декількох містах по всій країні є чистим насильством під виглядом протесту. Я розумію, що в суспільстві існує велика напруженість, тому що ми так довго мали справу зі злом у вигляді коронавірусу", - заявив Рютте.
При цьому прем'єр Нідерландів підкреслив, що завжди захищатиме право на протест.
"Я ніколи не змирюся з тим, що ідіоти використовують чисте насильство", - сказав він.
Нідерланди підбили підсумки після вихідних, коли по всій країні пройшли десятки запеклих протестів проти урядових заходів з боротьби з коронавірусом.
Щонайменше 130 осіб були заарештовані, чотири людини поранені і кілька поліцейських також отримали поранення з п'ятниці, коли протест в портовому місті Роттердам переріс в зіткнення між поліцією і учасниками заворушень.
Нагадавши, у Роттердамі протест проти карантинних заходів переріс у бунт. Поліція стріляла у відповідь. В результаті протестів також є поранені.
Крім того, 20 листопада протестувальники влаштували пожежі в Гаазі та інших містах, а в неділю демонстранти кидали феєрверки і здійснювали акти вандалізму у північних містах Гронінген і Леуварден, Енсхеде на Сході і Тілбурзі на півдні.