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Прем'єр Молдови не виключає, що уряд країни піде відставку

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку не виключив, що уряд країни може піти у відставку. Він планує завтра обговорити це питання з чинним та обраним президентами Молдови.

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Про це повідомляє молдовське агентство Newsmaker.

Після сьогоднішнього засідання уряду Кіку висловив припущення, що молдовський Кабмін востаннє збирався у такому складі, оскільки завтра парламент країни розгляне питання оголошення вотуму недовіри.

"Я говорю так, маючи на увазі й завтрашній розгляд вотуму недовіри, і наше узгоджене бажання розпустити парламент. Нинішній парламент не представляє народ, є дуже багато причин соромитися здебільшого тих, хто зараз в парламенті. Необхідно зробити все можливе, щоб розпустити нинішній парламент, щоб він став історією", - наголосив він.

Завтра Кіку планує зустрітися з Ігорем Додоном та Майєю Санду, а також зі спікером парламенту Зінаїдою Гречаною, щоб обговорити можливу відставку уряду.

Нагадаємо, оголошення вотуму недовіри уряду Молдови ініціювала обраний президент країни Санду. Партія "Дія та солідарність" мала внести таку пропозицію в парламент. Розпуск уряду повинен забезпечити проведення позачергових парламентських виборів.

Водночас проти розпуску парламенту Молдови шляхом оголошення вотуму недовіри виступив чинний президент Додон. Він запропонував Санду обговорити можливість проведення позачергових парламентських виборів.

Прогноз погоди
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Новини України Молдоваотставкаправительство