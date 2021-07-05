Прем'єр-міністр Люксембургу проведе в лікарні ще кілька днів, його стан - важкий

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель, госпіталізований з коронавірусом, проведе в лікарні ще кілька днів. У нього діагностували кисневе голодування, його стан оцінюється як важкий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RTL Luxembourg.
За його даними, Ксав'є Беттель залишиться під медичним наглядом у лікарні після зараження коронавірусом. Це пов'язано зі збереженням симптомів захворювання.
"Зараз у нього діагностована киснева недостатність. Стан здоров'я прем'єр-міністра важкий, але стабільний", - зазначає видання.
У медзакладі уточнили, що глава уряду проведе в лікарні 2-4 дні.
Нагадаємо, Ксав'є Беттель потрапив до лікарні з коронавірусом 4 липня. Раніше він перебував на самоізоляції після того, як склав позитивний тест на COVID-19, повернувшись з саміту ЄС.