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Прем'єр-міністр Люксембургу проведе в лікарні ще кілька днів, його стан - важкий

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель, госпіталізований з коронавірусом, проведе в лікарні ще кілька днів. У нього діагностували кисневе голодування, його стан оцінюється як важкий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію RTL Luxembourg.

За його даними, Ксав'є Беттель залишиться під медичним наглядом у лікарні після зараження коронавірусом. Це пов'язано зі збереженням симптомів захворювання.

"Зараз у нього діагностована киснева недостатність. Стан здоров'я прем'єр-міністра важкий, але стабільний", - зазначає видання.

У медзакладі уточнили, що глава уряду проведе в лікарні 2-4 дні.

Нагадаємо, Ксав'є Беттель потрапив до лікарні з коронавірусом 4 липня. Раніше він перебував на самоізоляції після того, як склав позитивний тест на COVID-19, повернувшись з саміту ЄС.

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