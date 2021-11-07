Прем'єр-міністр Іраку госпіталізований через атаку безпілотника на його резиденцію

Безпілотний літальний апарат націлився на маєток глави іракського уряду в ніч на неділю, 7 листопада. Всього в результаті нападу постраждали щонайменше п'ять осіб, у тому числі охоронці аль-Казимі.

Іракський уряд підтвердив інформацію про невдалий замах на прем'єр-міністра, запевнивши, що аль-Казимі "живий і здоровий". Силовики, зі свого боку, вживають необхідних заходів у зв'язку з атакою.

Сам прем'єр вже прокоментував інцидент у своєму мікроблозі в Twitter, сказавши, що "зрадницькі ракети" його "не похитнуть".

"Ні на йоту не похитнеться стійкість і наполегливість наших героїчних сил безпеки у збереженні безпеки народу. Зі мною все в порядку", - написав глава іракського уряду, закликавши громадян "до спокою і стриманості в ім'я Іраку".