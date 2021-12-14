Прем'єр Ізраїлю залишається на карантині після контакту з хворим

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннетт залишається на карантині після контакту з зараженим коронавірусом. На борту літака Беннетта, коли він повертався напередодні з ОАЕ, знаходився чоловік, у якого пізніше виявили COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на The Jerusalem Post .

Після повернення в Ізраїль прем'єр відразу ізолювався в рамках обов'язкових заходів, введених в країні для тих, хто прибувають в країну з-за кордону.

Крім Беннета, на карантині в даний час знаходяться члени його делегації, з якою він їздив в ОАЕ. Очікується, що незабаром у них візьмуть ПЛР-тест.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет повідомив, що зустрівся зі наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом.