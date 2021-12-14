RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прем'єр Ізраїлю залишається на карантині після контакту з хворим

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннетт залишається на карантині після контакту з зараженим коронавірусом. На борту літака Беннетта, коли він повертався напередодні з ОАЕ, знаходився чоловік, у якого пізніше виявили COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Jerusalem Post.

Після повернення в Ізраїль прем'єр відразу ізолювався в рамках обов'язкових заходів, введених в країні для тих, хто прибувають в країну з-за кордону.

Крім Беннета, на карантині в даний час знаходяться члени його делегації, з якою він їздив в ОАЕ. Очікується, що незабаром у них візьмуть ПЛР-тест.

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет повідомив, що зустрівся зі наслідним принцом Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльКоронавірус