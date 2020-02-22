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Прем'єр Ірландії подав у відставку

Новини » Політика     22.02.2020 - 22:30
Прем'єр Ірландії подав у відставку
Фото: Лео Варадкар (twitter.com)

Політик подав у відставку після поразки своєї партії на виборах

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар 22 лютого оголосив про відставку після парламентських виборів, в результаті яких його партія Fine Gael не отримала більшості в парламенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар подав у відставку після невизначеного результату на недавніх парламентських виборах в країні", - йдеться в заяві уряду.

Варадкар заявив про відставку під час 45-хвилинної зустрічі з президентом країни Майклом Хиггінсом.

Нагадаємо, 8 лютого 2020 року в Ірландії відбулись дострокові парламентські вибори. 14 січня прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар отримав формальне схвалення президента на розпуск парламенту і початок передвиборної кампанії.
Варадкар виступив перед міністрами на засіданні уряду і оголосив про своє рішення. Пізніше він також проінформує лідерів опозиції.

Оскільки Великобританія збирається покинути Євросоюз 31 січня, Варадкар і Мартін раніше заявляли, що вибори повинні відбутися до травня. Однак, вимога Варадкара до Fianna Fáil про підтримку ряду додаткових питань підняла перспективу дострокових виборів після того, як сторони не змогли узгодити коротку законодавчу програму.

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