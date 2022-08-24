RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем’єр Естонії назвала туристів з Росії загрозою національній безпеці

Фото: прем'єр-міністр Естонії, Кая Каллас (wikimedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що російські туристи становлять загрозу для безпеки її країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми дійсно несемо тягар. Проблема полягає в тому, що ми не можемо перевіряти всіх російських туристів, які приїжджають, і ми бачимо, що вони становлять загрозу безпеці", - заявила вона в ефірі телеканалу Sky News.

Каллас ще раз нагадала, що подорожі до Європи є привілеєм, яким здебільшого користуються туристи з Москви та Санкт-Петербурга.

"Лише 10% росіян подорожують за кордоном, і вони з Москви та Санкт-Петербурга. Таким чином ці люди впливають на рішення Кремля", - додала вона.

Нагадаємо, що прем'єр Естонії закликала негайно припинити видачу віз росіянам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія