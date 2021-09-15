Прем'єр Чехії розповів про самопочуття президента країни після госпіталізації

Зазначимо, що президента Чехії госпіталізували до Центрального військового госпіталю у вівторок.

"Я поінформований про стан здоров'я пана президента. Думаю, що воно не повинно викликати побоювань. Його стан здоров'я ніколи не був таким, щоб викликати побоювання. Їх немає і зараз", - відзначив прем’єр.

За словами Бабіша, президента госпіталізували після консультацій з лікарями.

"Він був госпіталізований після проведення консультацій з лікарями. Недоречні спекуляції про те, що у президента виникли якісь проблеми зі здоров'ям", - додав посадовець.

Додамо, що 27 вересня президент планує зустрітися з Бабішем в заміській резиденції.