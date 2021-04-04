Прем'єр Британії завтра оголосить про послаблення локдауну, - ЗМІ

"У зв'язку з різким зниженням щоденної смертності та стабілізацією кількості випадків захворювання й завдяки продовженню розгортання вакцинації Борис Джонсон завтра оголосить про нові заходи щодо послаблення локдауну", - пише видання.

4 квітня в країні повідомили про 10 випадків смертей від коронавірусу вже другий день поспіль, а показники нових випадків захворювання є найнижчими з початку вересня. Тиждень тому було зафіксовано 19 смертей від COVID-19.

Останні дані не включають Уельс та Північну Ірландію через те, що вони призупинили випуск нових статистичних даних напередодні Великодня.

Англія та Шотландія повідомили про 2297 позитивних тестів на COVID-19 за останні 24 години, тоді як кількість вакцинованих людей наближається до 32 мільйонів.