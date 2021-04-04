RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Прем'єр Британії завтра оголосить про послаблення локдауну, - ЗМІ

Автор: Андрій Василюк

У Великій Британії, де активно відбувається вакцинація, різко знизився рівень смертності від коронавірусу. У понеділок, 5 квітня, прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить про нові кроки щодо пом'якшення карантину.

Про це повідомляє Sky News.

"У зв'язку з різким зниженням щоденної смертності та стабілізацією кількості випадків захворювання й завдяки продовженню розгортання вакцинації Борис Джонсон завтра оголосить про нові заходи щодо послаблення локдауну", - пише видання.

4 квітня в країні повідомили про 10 випадків смертей від коронавірусу вже другий день поспіль, а показники нових випадків захворювання є найнижчими з початку вересня. Тиждень тому було зафіксовано 19 смертей від COVID-19.

Останні дані не включають Уельс та Північну Ірландію через те, що вони призупинили випуск нових статистичних даних напередодні Великодня.

Англія та Шотландія повідомили про 2297 позитивних тестів на COVID-19 за останні 24 години, тоді як кількість вакцинованих людей наближається до 32 мільйонів.

Нагадаємо, Велика Британія у квітні запустить тестування системи використання COVID-паспортів, які будуть підтверджувати, що людина безпечна для оточуючих. Їх перевірять на шоу коміків і футбольних матчах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Німці підтримали наділення Меркель особливими повноваженнями в умовах пандемії
Португалія продовжила обмеження на подорожі до Іспанії
Прищепити до кінця року: Зеленський схвалив створення нацплану вакцинації
Прогноз погоди