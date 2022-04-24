Прем'єр Австралії назвав військову базу Китаю на Соломонових островах "червоною рисою"

Як зазначає видання, існують побоювання з приводу нещодавно підписаної угоди про безпеку між Китаєм і Соломоновими островами і того, що воно може означати для Австралії та інших тихоокеанських країн, особливо якщо Китай використовує угоду для розширення своєї військової присутності в регіоні.

"Це загальне занепокоєння не тільки Австралії, але й Австралії та регіональних урядів, особливо таких місць, як Фіджі ТА Папуа-Нова Гвінея. Працюючи разом з нашими партнерами в Новій Зеландії і, звичайно ж, в Сполучених Штатах, я поділяю ту ж червону лінію, що і Сполучені Штати, коли справа доходить до цих питань. У нас не буде китайських військово-морських баз в нашому регіоні на порозі", - сказав він.

Моррісон не сказав, як він відреагує, якщо "червона риса" буде перетнута і Китай дійсно перейде до створення військової бази. Замість цього він сказав, що Прем'єр-міністр Соломонових островів Манасія Согаваре запевнив його, що цього не станеться.

"Таким чином, він чітко розділяє нашу червону лінію", - сказав Моррісон.

Пакт, про який було оголошено раніше цього місяця, розглядається як велике вторгнення Китаю в багату ресурсами частину Тихого океану, де Сполучені Штати вже давно мають домінуючий вплив разом з союзниками Австралією і Новою Зеландією.

Китай заявив, що пакт допоможе Соломоновим Островам підтримувати громадський порядок і справлятися зі стихійними лихами і гуманітарною допомогою. У ньому говориться, що це не становить небезпеки для США, в той час як Соломонові острови заявили, що це не підірве регіональний світ