За премьерный Мундиаль. Милевский раскрыл самые большие премиальные в карьере

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о самых больших финансовых выплатах по итогам подвигов на футбольном поле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitch-канал Timi_1010.
38-летний бывший футболист вспомнил самый успешный с финансовой точки зрения турнир. Больше всего заработал тогда еще юный питомец киевского "Динамо" после дебютного для национальной команды чемпионата мира.
"Наибольшие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под "лям" был, наверное", – заявил Милевский.
Экс-форвард защищал цвета "сине-желтых" в 2006-2012 гг. и провел 50 матчей, в которых забил 8 мячей. Кроме Мундиаля в Германии он также принимал участие в домашнем Евро-2012. Последний поединок в составе сборной – против Молдовы (0:0) в отборе к ЧМ-2014.
Уроженец Минска, входит в группу воспитанников Павла Яковенко 1985 года рождения вместе с Алиевым, Ярмашем и другими. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2001/02 во второлиговом "Борисфене-2" из Борисполя.
В рядах первой команды "Динамо" впервые сыграл весной 2003 года. Выступал за "бело-синих" более 10 лет. За это время успел завоевать 3 чемпионских титула, 4 Кубка и 3 Суперкубка Украины. В сезоне 2009/10 стал лучшим бомбардиром УПЛ.
Попробовал силы в зарубежных чемпионатах. В частности, выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и РНК "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", брестское "Динамо" (дважды) и венгерскую "Кишварду". Последним клубом в карьере стал закарпатский "Минай".
Еще в молодые годы попадал на страницы светской хроники и закрепился в общественном мнении в качестве кутилы. Осенью прошел реабилитацию в одной из столичных клиник. Лечение оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис.
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