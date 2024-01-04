За премьерный Мундиаль. Милевский раскрыл самые большие премиальные в карьере

38-летний бывший футболист вспомнил самый успешный с финансовой точки зрения турнир. Больше всего заработал тогда еще юный питомец киевского "Динамо" после дебютного для национальной команды чемпионата мира.

"Наибольшие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов. Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под "лям" был, наверное", – заявил Милевский.

Экс-форвард защищал цвета "сине-желтых" в 2006-2012 гг. и провел 50 матчей, в которых забил 8 мячей. Кроме Мундиаля в Германии он также принимал участие в домашнем Евро-2012. Последний поединок в составе сборной – против Молдовы (0:0) в отборе к ЧМ-2014.

Кто такой Артем Милевский

Уроженец Минска, входит в группу воспитанников Павла Яковенко 1985 года рождения вместе с Алиевым, Ярмашем и другими. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2001/02 во второлиговом "Борисфене-2" из Борисполя.

В рядах первой команды "Динамо" впервые сыграл весной 2003 года. Выступал за "бело-синих" более 10 лет. За это время успел завоевать 3 чемпионских титула, 4 Кубка и 3 Суперкубка Украины. В сезоне 2009/10 стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Попробовал силы в зарубежных чемпионатах. В частности, выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и РНК "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", брестское "Динамо" (дважды) и венгерскую "Кишварду". Последним клубом в карьере стал закарпатский "Минай".

Еще в молодые годы попадал на страницы светской хроники и закрепился в общественном мнении в качестве кутилы. Осенью прошел реабилитацию в одной из столичных клиник. Лечение оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис.