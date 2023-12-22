Прем’єра на ринку України − KIVI випустили Smart-телевізор спеціально для дитячої кімнати

Європейський бренд KIVI презентує абсолютно новий продукт на ринку Smart TV – телевізор KIVI KidsTV, розроблений спеціально для дитячої кімнати. Рамка навколо екрану, підставки та центральна плашка моделі виконані в Block-Style дизайні, тож на них можна кріпити дитячий конструктор. Віднині смарт-телевізор стає частиною гри!

Дивитися мультфільми на планшеті, смартфоні чи старому ноутбуці, який дістався дитині “у спадок” – це поганий компроміс. Ділити по черзі один екран з батьками, братами та сестрами теж не завжди зручно. Проте якщо у дитини буде свій власний телевізор, це надихатиме її розвиватися, вчитися користуватися гаджетом та відкривати для себе світ технологій, а без цього сьогодні ніяк.

KIVI – європейський виробник смарт-телевізорів, що з 2016 року представлений на ринку України. В грудні бренд презентував новинку – модель KIVI KidsTV, розроблену спеціально для дитячої кімнати. В першу чергу, це 32-дюймовий смарт-телевізор з Full HD екраном, що працює на операційній системі Android TV 11. А ще − це простір для творчості та самовираження, елемент дитячої гри. Що ж особливого запропонували маленьким глядачам у KIVI?

Block-Style дизайн для ігор із конструктором

На рамку телевізора, підставки та центральну плашку KIVI KidsTV можна кріпити пластикові блоки дитячого конструктора. Будуйте що завгодно в будь-якому місці рамки — жодних обмежень по розмірам, формам чи кольорам. Дитина може створювати щоразу унікальну рамку, що відображатиме її індивідуальність, проявить творчі здібності та художній смак. Телевізор сумісний з найпопулярнішими серіями конструкторів.

Захисне скло на екрані

32-дюймовий Full HD екран нового KIVI KidsTV захищено загартованим склом. Міцне та стійке до подряпин, воно забезпечує оптимальний захист екрану: наприклад, від попадання важкої іграшки, книжки, навіть м’яча. Скло не боїться порізів гострими предметами, кігтів домашніх тварин, металевої блискавки на одязі. Телевізор абсолютно безпечний для дитини (рекомендовано використовувати його під наглядом дорослих) і буде тішити яскравою картинкою впродовж багатьох років. KIVI надає на екран 3 роки гарантії.

Захист від падіння

В комплекті новинки передбачено набір двосторонніх стікерів, щоб батьки змогли надійно приклеїти телевізор до поверхні, на якій він буде стояти. Так дитина не зможе перекинути техніку під час гри.

Міцний сон без страхів

На задній панелі KIVI KidsTV розміщено нічник AlumiGlow, який випромінює м’яке заспокійливе світло. Він створює в дитячій кімнаті затишну атмосферу та допомагає дітлахам швидше засинати, особливо якщо вони не люблять спати в темряві. Нічник може працювати навіть тоді, коли телевізор вимкнено. Рівень яскравості світла регулюється — батьки (або сама дитина) можуть налаштувати світильник за допомогою телевізійного пульта або кнопки на корпусі телевізора.

Операційна система

Телевізор працює під управлінням сучасної ОС AndroidTV 11. Це офіційна сертифікована операційна система від Google, що гарантує високу швидкість і стабільну роботу смарт-телевізора. AndroidTV 11 дає доступ до 10 000+ ігрових, навчальних та розвиваючих додатків, а також дозволяє керувати пристроєм за допомогою голосових команд. Це особливо актуально для найменших користувачів, які ще не знають букв, але можуть говорити. Також AndroidTV 11 має широкі можливості для налаштування батьківського контролю за контентом.

Зручний пульт

Оновлений пульт KIVI має ергономічний дизайн з мінімумом кнопок, щоб з управлінням Smart TV впоралася навіть дитина. Він приємно і зручно лежить у долоні, а кнопки мають плавний і тихий хід. Найпопулярніші додатки винесені на пульт окремими кнопками, щоб глядач отримував доступ до свого улюбленого контенту з одного натиску. Серед інших особливостей – ефектний синій колір, вбудований мікрофон для управління голосом, кнопка керування нічником. Для швидкого пошуку пульта в його нижню частину інтегровано шильд із лого, що світиться у темряві.

Безпечно для очей

Щоб зменшити шкідливий вплив синього світла, KIVI KidsTV оснащено спеціальною технологією Low blue light. Відомо, що світло від екрану може викликати втому очей і впливати на швидкість засинання. Натомість KIVI відфільтровує небезпечне випромінювання та допомагає захистити зір, особливо в темний час доби.

Дізнайтеся більше про KIVI KidsTV на сайтах партнерів: Comfy, Epicentr, Foxtrot, Rozetka та ін.