Премьер Швеции отказался от переговоров с Орбаном по заявке на вступление в НАТО

Швеция не будет вести переговоры с Венгрией по поводу своей заявки на вступление в НАТО, которую Будапешт до сих пор не ратифицировал.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Никаких требований, связанных с членством в НАТО, - это не обсуждается", - заявил Кристерссон.

Однако он сказал, что двум странам есть что обсудить, в том числе сотрудничество внутри НАТО, предстоящее председательство Венгрии в ЕС, поддержку Украины и то, как добиться максимальной синергии от их военно-воздушных сил, использующих одну и ту же программу истребителей - шведского JAS Gripen.

Кристерссон заявил, что не знает, когда Швеция станет 32-м членом НАТО, но ожидает, что это будет "очень скоро".

Премьер-министры Швеции и Венгрии встретятся на следующей неделе на заседании Европейского совета в Брюсселе.

Требование Орбана провести переговоры

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 января пригласил премьер-министра Швеции посетить его страну и провести переговоры о вступлении в альянс НАТО.

Вступление Швеции в НАТО ожидается уже около полутора лет. Ранее Стокгольм планировал вступить в Альянс вместе с Финляндией. Обе страны пересмотрели политику внеблоковости после полномасштабного вторжения России в Украину. Финляндия вступила в НАТО в июне 2023 года. Заявку Швеции ратифицировали все страны НАТО, кроме Венгрии.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что одобрение Венгрией путем ратификации парламентом является простой формальностью, поскольку вопрос уже обсуждался и решался в комитетах.

В последнее время голосование в парламенте несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

Президент Турции Тайип Эрдоган 25 января подписал документы о вступлении Швеции, оставив Венгрию последним препятствием на пути Швеции к вступлению в альянс.