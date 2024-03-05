Премьер Японии может посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном: в чем причина визита

Кишида также пообещал, что его правительство приложит все усилия для возвращения всех граждан, похищенных Северной Кореей.

Заявления премьер-министра прозвучали во время встречи в его офисе с членами семей похищенных, которые недавно заявили, что не будут возражать против любых действий Японии по отмене санкций против Северной Кореи, если Пхеньян немедленно вернет всех похищенных.

В конце прошлого месяца семьи и сторонники похищенных разработали политику своей будущей деятельности, а также подтвердили, что они не будут возражать против того, чтобы японское правительство предоставило гуманитарную помощь Северной Корее, если жертвы похищений в дальнейшем будут репатриированы.

Отметим, что хотя между двумя азиатскими странами нет дипломатических отношений, Дзюнъитиро Коидзуми стал первым премьер-министром Японии, совершившим поездку в Пхеньян в 2002 году, что привело к возвращению пяти похищенных.

Похищения граждан Японии Северной Кореей

Спецслужбы КнДР в 70-80-е годы прошлого века похитили, по разным оценкам, от 13 до 80граждан Японии. Японское правительство признаёт факт похищения 17 человек. В КНДР похищенные были привлечены к подготовке разведывательных операций на территории Японии (в частности, к преподаванию японского языка и культуры для разведчиков).

Примечательно, что похищения – это один из немногих случаев нарушений прав человека в КНДР, официально признанный властями Северной Кореи. В 2002 году, в ходе визита премьер-министра Японии Коидзуми в Северную Корею Ким Чен Ир признал факт 13 из 17 похищений, после чего пятеро похищенных японцев вернулись на родину.

Впоследствии из Кореи в Японию переехали также пятеро членов их семей, включая детей, родившихся в КНДР. Судьба остальных похищенных остаётся неизвестной. Северная Корея утверждает, что они либо умерли в КНДР, либо просто отрицает свою причастность к исчезновению человека.