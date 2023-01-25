Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить Украине западные танки

По его словам, Нидерланды пойдут на такой шаг в случае необходимости.

Марк Рютте.

Он снова напомнил, что его страна может закупить

Напомним, вчера Рютте уже говорил о том, что нидерландское правительство рассматривает возможность покупки уже арендованных у Германии танков Leopard 2, чтобы потом подарить их Украине. По его словам, речь может идти о 18 таких машинах.

Добавим, сегодня Германия приняла долгожданное по передаче Украине танков, а также дала "зеленый свет" другим странам по поставкам этих современных машин украинским военным.

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