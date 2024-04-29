Премьер-министр Италии может покинуть свой пост: куда будет баллотироваться

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европарламент, которые состоятся в июне этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, фамилия Мелони будет первой в избирательных бюллетенях от руководящей партии "Братья Италии" во всех пяти итальянских избирательных округах на европейских выборах. Таким образом, итальянский премьер попытается усилить поддержку своей партии.

"Мы хотим сделать в Европе то, что мы сделали в Италии – создать большинство, которое объединит правоцентристские силы, и отправить левых в оппозицию", - заявила премьер-министр Италии.

По ее словам, она не будет использовать "ни минуты" своего пребывания в должности премьер-министра для предвыборной кампании.