Премьер-министр Финляндии приехала в Киев

"Премьер-министр Финляндии Санна Марин в пятницу находится в Киеве, она встретится с президентом страны Владимиром Зеленским", - передает издание.

Тем временем в сети СМИ уже опубликовали кадры, где премьер-министр Финляндии вместе с президентом Украины возлагают цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенной у Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.

В частности, Владимир Зеленский и Санна Марин вместе почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", с которым сегодня прощаются в столице.

Напомним, что премьер-министр Финляндии Санна Марин поддерживает будущее членство Украины в НАТО.

Добавим, что Финляндия готовит новый пакет военной помощи Украине и объявила что передаст украинцам три своих Leopard 2 для разминирования.

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