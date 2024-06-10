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Премьер-министр Бельгии подает в отставку

Бельгия, Понедельник 10 июня 2024 00:32
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Премьер-министр Бельгии подает в отставку Фото: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подал в отставку. Причиной стал проигрыш его партии на национальных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Де Кроо заявил, что подаст в отставку утром в понедельник, 10 июня, после того, как его правоцентристская партия "Открытые фламандские либералы и демократы" потеряла значительную часть голосов на национальных выборах, которые прошли в воскресенье, 9 июня.

По данным экзит-полов, "Открытая партия" набрала 5,7%, что на 2,8 процентных пункта меньше, чем в 2019 году.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я буду премьер-министром, который подает в отставку. С завтрашнего дня я буду премьер-министром, который подает в отставку", - заявил он своим сторонникам на митинге.

В то же время, Де Кроо останется на посту временного премьер-министра, пока не будет сформировано новое правительство.

"Я убежден, что нам как можно быстрее нужно новое правительство, с полными полномочиями. Сигнал избирателей четкий", - добавил он.

О намерении уйти в отставку также заявил президент партии "Открытые фламандские либералы и демократы" Том Онгена.

Выборы в Европейский парламент

В странах Европейского Союза с 6 по 9 июня состоялись выборы в Европарламент. Граждане решали, какие политсилы получат 720 кресел в новом созыве законодательного органа.

В Германии ультраправая "Альтернатива для Германии" опережает партию канцлера Олафа Шольца, а победу одерживают консерваторы ХДС/ХСС.

Во Франции экзитполы предсказывают победу партии "Национальное объединение" во главе с пророссийской Марин Ле Пен. По этой причине президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента.

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