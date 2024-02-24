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Премьер-министр Бельгии анонсировал открытие Офисов восстановления в Киеве и Харькове

Суббота 24 февраля 2024 23:52
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Премьер-министр Бельгии анонсировал открытие Офисов восстановления в Киеве и Харькове Фото: премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо (пресс-служба Офиса президента)
Автор: RBC.UA

Сегодня, 24 февраля, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в Киеве анонсировал открытие Офисов агентства по развитию в Киеве и Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины Владимира Зеленского.

Александер Де Кроо сообщил, что ведомства будут заниматься вопросами восстановления Украины и приступят к работе уже на следующей неделе. Офис будет также и в Харькове.

"Наш труд в восстановлении Украины — долгосрочный. Мы будем делать все, чтобы оно состоялось как можно быстрее", - отметил чиновник.

Глава правительства Бельгии добавил, что именно Россия будет платить за восстановление, поскольку она продолжает разрушать и уничтожать украинскую территорию. Кроме того, он поблагодарил ЕК за труд, направленный на конфискацию замороженных российских активов. Вместе с Еврокомиссией они прорабатывают эти решения и на следующей неделе сделают дополнительные шаги по их реализации.

Напомним, в субботу, 24 февраля, в Киев прибыли главы правительства Канады, Бельгии и Италии, а также президент Еврокомиссии. Премьер Италии Джорджа Мэлони посетила пресс-конференцию в Гостомеле, откуда россияне планировали начать наступление на Киев. Город стал символом украинского национального достоинства, а также символом неудачи Москвы.

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