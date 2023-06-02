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Премьер Литвы о членстве Украины в НАТО: отсутствие ясного пути вступления - опасный прецедент

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Валерия Полищук

Украина на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе должна получить ясный план вступления в НАТО. В противном случае будет создан опасный прецедент.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Я надеюсь, что в Вильнюсе мы сможем предоставить Украине реальный путь в НАТО. Будет создан опасный прецедент, если по итогам встречи в Вильнюсе Украина не будет допущена в НАТО", - заявила она.

При этом литовский премьер подчеркнула, что Россия воюет не только против Украины, но и против всего демократического общества, и на этом втором фронте роль парламентов особенно важна.

"Россия не может сломить Украину, но она надеется сломить единство наших стран, нашего демократического сообщества. Это - второй фронт в войне, которую ведет Россия, и парламенты находятся на передовой этого второго фронта", - заявила Шимоните.

Она отметила, что у Запада нет другого выбора, кроме как пройти это испытание на выносливость.

"Живая ненависть Путина к демократии в сочетании с имперскими амбициями России представляет собой долгосрочную угрозу и простирается далеко за пределы Украины", - подчеркнула премьер.

Путь Украины в НАТО

В конце прошлого года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Впоследствии стало известно, что страны НАТО согласились на присоединение Украины, однако вступление не может произойти, пока идет война в стране.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что о вступлении до окончания войны с Россией речи быть не может. При этом он рассчитывает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит гарантии безопасности от стран-партнеров на период до присоединения страны к альянсу.

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