Премьер Китая назвал безответственными ядерные угрозы России, - Reuters

В ходе саммита Ассоциации стран Восточной Азии в Камбодже премьер-министр Китая Ли Кэцян подчеркнул безответственность угроз применения ядерного оружия, дав понять, что Пекин недоволен ядерной риторикой своего стратегического партнера России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, китайский премьер говорил довольно подробно о политике Китая в отношении Украины.

"Ли Кэцян сделал четкий акцент на суверенитете, на безответственности ядерных угроз, необходимости обеспечения того, чтобы ядерное оружие не использовалось так, как намекали некоторые", - рассказал агентству на условиях анонимности американский чиновник.

Запад обвинял Россию в безответственных заявлениях о возможном применении ядерного оружия с момента ее февральского вторжения в Украину.

Официальный представитель США сказал, что "в Пекине несомненно был некоторый дискомфорт по поводу того, что мы видели в плане безрассудной риторики и активности со стороны России", несмотря на то, что формально Москва является партнером Китая.

"Я думаю, также бесспорно, что Китай, вероятно, одновременно удивлен и даже несколько смущен ходом российской войны", - сказал чиновник.

В понедельник в рамках Восточноазиатского саммита пройдет встреча президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерного оружия Россией в войне против Украины.

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