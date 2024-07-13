Премьер Ирландии совершит визит в Украину в ближайшие недели

О своем намерении посетить Украину ирландский премьер заявил в субботу, 13 июля, когда встретился с украинским президентом в аэропорту Шеннон (Ирландия). Харрис отметил, что они провели очень хорошую встречу.

"Я очень рад приветствовать его в Ирландии. Это дало мне возможность выразить соболезнования народа Ирландии народу Украины, президенту Украины в связи с гибелью людей во время этой жестокой и незаконной российской войны", - сказал ирландский премьер.

По словам Харриса, он "в абсолютном ужасе" от того, что Россия активно похищает украинских детей и везет их на оккупированную территорию. И он не верит, что мир знает об этом достаточно.

Отвечая на вопрос, говорили ли они с Зеленским о том, что ирландское правительство недавно сократило выплаты алиментов проживающим украинским беженцам, Харрис ответил, что этот вопрос не поднимался. Он подчеркнул, что изменения были внесены, чтобы иметь возможность поддерживать тех, кто нуждается в поддержке Ирландии, столько, сколько потребуется.

Также он отметил, что все хотт достичь ситуации, когда война в Украине закончится и украинских народ сможет вернуться домой. При этом добавил, что украинцев будет приветствовать и принимать в Ирландии столько, сколько потребуется.

Кроме того, Харрис добавил, что его страна хочет, чтобы Украина стала членом ЕС.

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, и, если это произойдет, люди из Украины будут иметь такую же свободу передвижения, как и любые другие граждане ЕС", - заявил премьер Ирландии.