Премьер Греции приехал в Одессу для встречи с Зеленским, - СМИ

По сообщению СМИ, в настоящее время информация не подтверждена правительством. Позже премьер-министр Греции отправится в Бухарест на конференцию ЕНП.

Визит греческого премьер-министра в Украину проходит в то время, когда Владимир Зеленский призывает международное сообщество не оставлять его страну и максимально укрепить ее, чтобы предотвратить наступление российского диктатора Владимира Путина.

Владимир Зеленский посетил Афины в августе прошлого года, и за эти два года войны Греция ни разу не прекратила выступать против российского вторжения в Украину.

Помощь Греции Украине

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, так как в будущем их могут передать Украине.

Также ранее стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

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