Премьер Эстонии призвала европейских союзников усилить оборону

Европейские страны должны повысить свою обороноспособность, как против России, так и против Беларуси.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Мы рассматриваем Беларусь как соагрессора. Поэтому они все время работали вместе с Россией. Мы знаем о России и Беларуси то, что они непредсказуемы и опасны. И это не изменилось", - заявил Каллас, отвечая на вопрос, составляют ли "вагнеровцы" в Беларуси. риск для Эстонии

Каллас отметила, что наращивание оборонной промышленности и обороноспособности сегодня чрезвычайно важны, в связи с чем страны Европы должны начать делать соответствующие шаги.

В частности, премьер Эстонии добавила, что ее страна готова помочь в восстановлении Украины, а российские лидеры должны нести ответственность за свои действия.

"Украина является жертвой российской войны. И согласно международному праву, Россия должна возместить убытки; нам нужно решение, которое позволило бы использовать замороженные активы, которые были изъяты с помощью санкций у российских граждан и компаний, для компенсации убытков. Мое правительство также работает над соответствующим законопроектом, но нам нужно европейское решение", - заявила премьер.

Президент Европарламент, со своей стороны, обратила внимание на необходимость закрыть международные лазейки и усилить санкции против России. Она приветствовала 11-й пакет санкций и дополнительные 50 млрд евро на поддержку Украины.

Также Метсола добавила, что попытка мятежа в России поднимает вопрос о "хрупкости Российской Федерации".

"Поэтому для ЕС самое важное - не менять курс; мы не можем отвлекаться на политику Кремля и должны продолжать и усиливать нашу поддержку Украины в этом контексте", - добавила Метсола.

"Поход" Пригожина на Москву

24 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого он объявил о намерении "разобраться с беззаконием", в частности с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Несмотря на то, что бунт Пригожина не достиг "успеха", в конце концов, это заставило Кремль испугаться: пути были перекрыты, вооруженные силовики согнаны, а Путин и его элита - бежали из столицы.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.