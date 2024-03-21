Премьер Эстонии поддержала идею назначения еврокомиссара по вопросам обороны

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Она подчеркнула, что существует острая необходимость в развитии оборонной промышленности Европы.

"Эта идея показывает, как оборона стала важной в политической повестке дня Европы. Лидеры пообещали увеличить расходы на оборону и производство вооружений на фоне опасений по поводу России после ее вторжения в Украину и по поводу будущих обязательств США в области безопасности перед Европой", - пишет издание.

Некоторые политики и дипломаты рассматривают идею президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен как долгожданный знак того, что Европа становится серьезнее в вопросах обороны.

Что еще сказала премьер Эстонии

Каллас сказала, что такой пост имел бы смысл, если бы он был посвящен промышленности.

"Если речь идет об оборонной промышленности и ее дальнейшем развитии, то у нас есть острая потребность, и тогда у нас также может быть лидер, который занимается только этими вопросами", - сказала она.

По ее словам, никто не хочет стирать границы между НАТО и Европейским союзом. Она добавила, что в условиях военного кризиса важно, кто кому отдает приказы, как на самом деле работает субординация.

Каллас призывает к вложениям в оборону

Премьер Эстонии предложила ЕС совместные займы для финансирования увеличения инвестиций в оборону. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэлем Макроном.

Однако Германия, Австрия и Швеция настроены скептически относительно этого предложения. Каллас утверждает, что такие заимствования необходимы уже сейчас, даже если страны будут принимать другие меры для увеличения своих расходов на оборону в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Кризис наступил прямо сейчас, здесь. Мы должны инвестировать в оборону сейчас. У нас нет времени ждать", - сказала она.

Что этому предшествовало