Премьер Дании назвала красную линию, которую пересек Путин

"Мое предложение: давайте закончим обсуждение красных линий", - сказала она.

По ее словам, "во время этой войны было ошибкой проводить публичное обсуждение красных линий", поскольку это "просто дает русским слишком хорошую карту в руки".

"Постоянно идут дискуссии о том, "можно ли нам это сделать?" Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые были. И я думаю, что ограничения на применение оружия следует снять", - заявила премьер-министр Дании.

Фредериксен отвергла любые предположения о том, что разрешение Украине использовать оружие, предоставленное западными странами для нанесения дальних ударов по России, будет означать эскалацию, которая втянет в конфликт союзников Киева.

"Самая важная красная линия уже перейдена. И это произошло, когда русские вторглись в Украину", - сказала она. - "Поэтому я не приму эту предпосылку и никогда не позволю никому из России решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине".

Она заявила, что на предстоящих заседаниях ООН ее приоритетом будет Украина, и в частности заявила другим лидерам, что они не могут игнорировать более широкие намерения Владимира Путина.

"То, что мы сейчас видим, это то, что Россия сближается с Северной Кореей и Ираном. И я не думаю, что Россия смогла бы вести полномасштабную войну внутри Европы без помощи Китая, к сожалению", - сказала она.- "Так что это не европейский конфликт, это глобальный конфликт, и последствия были чрезвычайно серьезными".

Помощь Дании и удары по территории России

По данным Кильского института мировой экономики, Дания является крупнейшим в мире донором Украины относительно размера ее экономики: с тех пор, как Россия начала свое вторжение, она выделила около 1,8% ВВП на двустороннюю поддержку.

Ключевые западные страны, включая США, до сих пор отказывают Украине в праве использовать ракеты западного производства для атаки целей в глубине российской территории, опасаясь эскалации продолжающейся войны.

Вместо этого Украина активизировала использование боевых беспилотников для дальних ударов, стремясь сократить возможности Москвы для агрессии. По данным Украины, ее военные в последние дни уничтожили несколько крупных складов боеприпасов в России.

Президент Украины Владимир Зеленский подталкивает союзников к ускорению поставок оружия и, как ожидается, продолжит эти усилия, когда встретится с президентом Джо Байденом в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций на этой неделе.