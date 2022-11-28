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Премьер Британии допустил увеличение военной помощи для Украины

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Понедельник 28 ноября 2022 01:25
Премьер Британии допустил увеличение военной помощи для Украины Фото: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Великобритания не будет менять политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс по поводу помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, что обнародовало выдержку из первой крупной внешнеполитической речи действующего главы британского правительства Риши Сунака, которую он планирует произнести 28 ноября.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году", - сказал политик.

Сунак также пообещал, что Лондон предоставит новую поддержку Киеву в вопросе противовоздушной обороны.

К слову, в сентябре Великобритания обнародовала данные, согласно которым предоставила Украине в 2022 году помощь на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,8 миллиарда долларов).

Напомним, президент США Джо Байден хочет, чтобы Конгресс принял новый пакет помощи Украине до конца года.

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