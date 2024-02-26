Премьер Болгарии подарил Зеленскому меч хана Кубрата. Президент в ответ попросил ПВО

Премьер-министр Болгарии Николай Денков, который находится с визитом в Киеве, подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата. Глава государства благодаря за подарок в шутку попросил о системах противовоздушной обороны для защиты нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Болгарии Николая Денкова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Денков рассказал, что в знак многовековых связей Болгарии с Украиной подарил сегодня Зеленскому меч хана Кубрата.

"На мечи два разных символа. Первый - судьба завоевывается мечом. А второй - хан Кубрат, который похоронен на территории Украины и первый правитель Болгарии. Он говорил, что для того, чтобы добиться успеха, мы должны быть едиными, и я очень надеюсь, что эта легенда, которая обычно ставится в контекст болгарских усилий в тяжелые времена, мы пронесем это как европейские усилия, чтобы помочь одной европейской нации, которая находится в тяжелом положении. , сколько нужно", - сказал болгарский премьер.

В то же время Зеленский отметил, что не знал о подарке.

"В большинстве странах, где что-то дарят нам, я тоже этого (подарки - ред.) не вижу. Но все это остается в Украине. Мы очень благодарны. В большинстве своем, когда нам что-то дарят или дают ордена, я всегда говорю:" Мы очень благодарны, а можно ПВО?", - в шутку сказал президент.

Премьер Болгарии в ответ махнул головой и улыбнулся.

ПВО для Украины

Напомним, западные союзники Украины уже неоднократно предоставляли нашей стране системы противовоздушной обороны. В частности, они передавали вооружение, способное сбивать баллистические ракеты врага.

На сегодняшний день в распоряжении украинские защитники имеют лишь два типа таких зенитных ракетных комплексов, которые могут сбивать "все" цели, - это Patriot и SAMP/T.

В последний раз о поставках Patriot в Украину было известно 14 декабря прошлого года. Тогда такую ЗРК нашим военным передала Германия.

2 февраля этого года стало известно, что Украина получила еще две системы противовоздушной обороны, которые "способны сбивать все воздушные цели врага".