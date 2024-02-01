Премьер Бельгии уверен в одобрении помощи Украине на 50 млрд евро на саммите ЕС

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза на сегодняшнем саммите достигнут соглашения о финансовой помощи Украине на 50 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он заявил в Брюсселе, что альтернативы компромиссу по помощи Украине между 27 странами-членами ЕС нет и что такое соглашение имеет решающее значение.

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что он "осторожно оптимистичен" в отношении достижения соглашения, "если Венгрия готова пойти на компромисс".

Саммит 1 февраля, созванный для решения этого вопроса, рассматривается как последняя возможность достичь соглашения по четырехлетнему плану экономической помощи Украине в размере 50 млрд евро - план, который встретил ожесточенное сопротивление со стороны Венгрии.

Сопротивление Орбана

Напомним, лидеры ЕС в декабре 2023 года согласились начать переговоры о вступлении с Украиной, но Венгрия наложила вето на предоставление Киеву помощи в размере 50 млрд евро.

Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву.

ЕС предложил Будапешту новый механизм для мониторинга пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро, однако исключив возможность ежегодного вето, которое премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал добавить к этому инструменту проверки расходов.

Если государства-члены не смогут договориться с Венгрией, это также может спровоцировать мощный толчок к наказанию Орбана за его непримиримость. Одним из обсуждаемых вариантов может быть приостановление права голоса Венгрии путем радикального шага по статье 7 договора ЕС.

Будапешт также хочет ограничить максимальную сумму кредитов для Киева в год до 9 млрд евро, в то время как невозвратные гранты не должны превышать 5 млрд евро в год.

В то время как лидеры ЕС настаивают, что их основной целью является единогласное соглашение о помощи Украине в рамках более широкого пересмотра долгосрочного бюджета блока, чиновники также готовятся к "Плану Б".