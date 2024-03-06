Премьер Баварии заявил об "упрямстве" Шольца с Taurus и призвал передать ракеты Украине

Премьер-министр немецкой Баварии Маркус Зёдер раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ передавать Украине крылатые ракеты Taurus.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Зёдер подчеркнул, что передача Украине Taurus не должна быть единоличным решением Шольца. Он обвинил немецкого канцлера в "упрямстве" из-за отказа передавать систему.
"Это оружие необходимо использовать. У нас есть свой моральный интерес помочь Украине", - сказал Зёдер.
Баварский премьер призвал провести новое голосование в Бундестаге, чтобы "политически обезопасить поставку".
Также он подчеркнул, что развертывание Taurus было бы возможно даже без участия военнослужащих Бундесвера.
Следует заметить, что по оценкам экспертов канцлер Германии Шольц может так ине согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку после утечки разговора немецких офицеров на него начала давить Россия.
Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.
Но канцлер Олаф Шольц не хочет передавать такое вооружение. В качестве оправдания он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины якобы должны находиться немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение на цель.
Также Шольц опасается, что при "неправильном использовании" ракеты могут ударить по объектам в Москве.
Более детально о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты, - в материале РБК-Украина.
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