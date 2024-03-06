Премьер Баварии заявил об "упрямстве" Шольца с Taurus и призвал передать ракеты Украине

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но канцлер Олаф Шольц не хочет передавать такое вооружение. В качестве оправдания он утверждает, что для развертывания ракет на территории Украины якобы должны находиться немецкие солдаты. Их задачей может стать наведение на цель.

Также Шольц опасается, что при "неправильном использовании" ракеты могут ударить по объектам в Москве.

Более детально о том, получит ли все-таки наша страна немецкие дальнобойные ракеты, - в материале РБК-Украина.

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