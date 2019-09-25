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Переваги і недоліки мультиварки

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Перед тим як купити мультиварку, слід детально розібратися в її сильних і слабких сторонах. Виробники розхвалюють свою кухонну техніку, але така вона унікальна чи ні. Для початку варто розібратися з недоліками.

Недоліки мультиварок

Відразу слід зазначити, що слабких сторін помітно менше:

  • Висока вартість функціональних моделей. За кожен новий режим доводиться платити, а найбільш доступні варіанти не так гарні, як про них розповідають виробники. Тобто, слід розглядати варіант придбання техніки з середнього цінового діапазону.

  • Тефлонове покриття легко пошкодити при готуванні. Але це стосується і будь посуду.

  • Недостатня швидкість готування (якщо немає функції скороварки).

Деякі вчені стверджують, що тривала готування в мультиварці вбиває всі корисні речовини в продуктах, але це дуже спірне питання, тому його не можна віднести до недоліків.

Переваги кухонної техніки

До плюсів відносять:

  • Функціональність приладу. З його допомогою можна приготувати велику кількість страв: від основних до десертів. При цьому не потрібно стежити за процесом готування, годинами стояти біля плити. Так можна порадувати всю сім'ю різноманітним раціоном, не докладаючи зусиль.

  • Висока швидкість готування (при наявності функції скороварки. Приготувати будь-яку страву за 15-20 хвилин — що може бути краще? Без режиму скороварки швидкість приготування така ж, як і на звичайній плиті.

  • Функція відкладеного старту. Досить запрограмувати режим на будь-який час, щоб розумний прилад сам приготував їжу. Гарячий сніданок буде чекати до ранку, а вечеря — по поверненню з роботи або навчання.

  • Тефлон. Незважаючи на те, що він в категорії недоліків, він відноситься і до переваг. Покриття захищає продукти від пригорання. Можна готувати взагалі без масла.

  • Абсолютна безпека пристрою. На відміну від каструлі або сковороди, мультиварка не стане бризкати розпеченим маслом або окропом. Природно, при дотриманні правил експлуатації.

  • Управління зі смартфона. Спеціальний додаток дозволяє управляти новими моделями.

Таким чином, незважаючи на пару недоліків, мультиварка є дуже корисним пристроєм. Вона абсолютно безпечна, не вимагає особливого догляду. Практично кожна модель має інструкцію і книгу рецептів. Готування з допомогою такого пристрою стає дуже простий. Щоб радувати себе і близьких оригінальними стравами зовсім не обов'язково відвідувати курси кулінарної майстерності. Все зробить надійна мультиварка!

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