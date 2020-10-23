Передвиборна благодійність підриває довіру до філантропії в цілому, - дослідження

Політики перед виборами все частіше використовують пандемію COVID-19, як інструмент додаткової агітації для проведення благодійних акцій.

Про це йдеться у дослідженні центру вивчення громадської думки "Соціоінформ" на замовлення фонду Zagoriy Foundation.

В документі йдеться, що пандемія змінила підхід політиків до проведення передвиборної агітації. Замість концертів та інших публічних заходів частіше проводяться благодійні акції.

"Цьому є дві основні причини: по-перше, через епідемію COVID-19 та її впливу на економіку збільшився запит на благодійну та гуманітарну допомогу. По-друге, проводити звичну публічну агітацію (політичні концерти, зустрічі тощо) поки що небезпечно через зростання захворюваності. Отже, команди кандидатів вдаються до альтернативних методів агітації", - повідомляють дослідники.

Також у передвиборний період серйозно активізувалася діяльність політичних фондів. Крім того, дослідники відзначили значне зростання кількості так званих "псевдоблагодійних" проектів.

"Деякі політичні сили мають власні благодійні організації, діяльність яких стає помітною лише в період виборів. Між агітаційними кампаніями такі фонди існують тільки на папері. Створені під вибори фонди можна трактувати тільки як "псевдоблагодійні". Експерти відзначають, що створені виключно до виборів фонди та організації орієнтовані не на допомогу, а на залучення голосів виборців. Щоб розпізнати такі організації, треба подивитися їх сайт, результати в пошуковику, порівняти діяльність в передвиборний період і під час нього. У тих фондів, які заслуговують довіру, є чітка місія, якої вони дотримуються завжди. Якщо фонд займається всім потроху, проте не системно - є сенс замислитися над реальною метою роботи такої організації. Ще одна ознака штучності - створені під вибори фонди мають слабкий зв'язок з аудиторією. Класичний благодійний фонд завжди має серйозні налагоджені контакти з людьми, яким він допомагає", - йдеться в дослідницькій статті.

Автори дослідження відзначають, що неполітичні фонди можуть співпрацювати з політиками, але тоді співпраця будується на партнерських засадах. Організації можуть отримати фінансування від політичних сил на існуючі стратегічні проекти, що мають на меті довготривалий ефект, але не погоджуються на одноразові акції, які створюються виключно для пошуку симпатії електорату.

"Навіть у випадку співпраці з політичними силами фонди, які не створені виключно під вибори, розповідають в основному про власну діяльність та її результати, а не про спонсора. Назви/імена донорів зазначаються в проекті, але основний фокус уваги доводиться не на це, а на результати і місію", - повідомляється в документі.

Респонденти, за даними дослідників відзначають, що передвиборна благодійність здатна підривати довіру до благодійних фондів в цілому. Саме тому організації, які існують давно, намагаються не співпрацювати з політичними силами. Або - робити це на чітко прописаних партнерських засадах, щоб не дати використати себе заради політичного піару.

"І під час передвиборної гонки, і після них, головним аргументом благодійників проти недовіри є прозора звітність, чітка комунікація та дотримання власної місії. Тому що вибори проходять, а суспільні виклики залишаються. Вирішувати їх ефективно можна тільки через системний підхід до благодійності і якісний розвиток третього сектору в Україні", - резюмують автори дослідження.

Дослідження проводилося командою центру вивчення громадської думки "Соціоінформ" у жовтні 2020 року. Участь у дослідженні взяли представники 20 благодійних організацій з усіх регіонів України, які поділилися спостереженнями щодо впливу виборчого процесу на благодійну сферу.

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії "Дарниця".

Zagoriy Foundation системно реалізує десятки благодійних проектів, сприяє розвитку культури меценатства і філантропії в Україні, а сім'я Загорій передає значну частину своїх доходів на благодійні проекти протягом багатьох років.

Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок - частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився в США.