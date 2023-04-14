Представители продуктового ритейла объединились для стабилизации цепи поставок базовых продуктов

"Продуктовые торговые сети подписали Меморандум, по которому условия оплаты по договорам поставки базовых пищевых продуктов отечественного производства не будут превышать 30 календарных дней. Документ вступит в силу со дня получения выводов Антимонопольного комитета Украины о соответствии действий субъектов хозяйствования положениям Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - сказано в сообщении.

В список товаров, на которые будет распространяться действие меморандума, вошли следующие товары отечественного производства (кроме товаров маркированных как "органическая продукция"): крупы (гречневая, пшеничная, ячневая, гороховая, перловая, сахар-песок (свекольный), мука пшеничная, хлеб, батон, макаронные изделия из мягких сортов, вермишель из муки высшего сорта пшеницы, молоко (кроме длительного хранения), сыр кисломолочный, кефир в пленке, масло сливочное жирностью 72,5, сметана в пленке, яйца куриные (нефасованные) или категории С1 масло подсолнечное рафинированное, мясо курятины, мясо свинины, овощи нефасованные "борщового набора" (картофель, морковь, свекла, лук репчатый, капуста белокочанная), вода минеральная негазированная.

При этом торговые сети в своей деятельности будут продолжать соблюдать требования действующих правительственных постановлений №160 и №1236 о сроках расчетов на социальные товары в пределах 10 календарных дней и 10% розничной наценки.

"Закрепленный Меморандумом подход позволит сбалансировать взаимоотношения между торговыми сетями и поставщиками для широкого круга отечественных производителей пищевых продуктов. Разработанный с учетом реального сложного экономического состояния и финансовой способности ритейла в условиях войны, документ призван обеспечить определенную поддержку отечественных производителей и стабилизацию цепи поставок базовых продуктов", - сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

В объединении ритейлеров уточнили, что над документом работали представители крупнейших розничных торговых сетей Украины, в частности АТБ, Сильпо, Ашан, Novus, Varus, Коло. Консультации по подписанию Меморандума были проведены с Офисом президента Украины, Министерством экономики Украины и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Инициатива по подписанию Меморандума предварительно обсуждалась в рамках рабочих встреч с председателем Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, председателем Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Украины Дмитрием Наталухой и рабочей группы при Комитете ВРУ по экономическому развитию Украины под председательством председателя по вопросам регуляторной политики Анной Личман.

"Меморандум призван стать первым рыночным инструментом саморегулирования, примененным в области розничной торговли, свидетельствующим об открытой готовности сетей продуктового ритейла, даже в сложных условиях военного положения, объединяться вокруг сбалансированных условий взаимодействия с поставщиками. Заключение данного Меморандума на период военного положения вместе с другими усилиями торговых сетей по обеспечению продовольственной безопасности Украины является свидетельством не только социальной ответственности продуктового ритейла во время военного положения, но и готовности продовольственной отрасли к саморегулированию для поддержки экономики страны", - прокомментировали документ в ассоциации ритейлеров.

Напомним, во время энергетического кризиса, вызванного ракетными обстрелами украинской энергетической инфраструктуры, для обеспечения стабильного доступа населения к продуктам питания компании приобрели количество генераторных установок и старлинков.

На сегодня одним из главных приоритетов продовольственных компаний остается инвестирование средств в быстрое возобновление работы магазинов на деоккупированных территориях для обеспечения продовольственной безопасности Украины.