Представители стран G7 посетят Индию, чтобы обсудить санкции против алмазов из РФ

Страны "Большой семерки" отправят своих представителей в Индию, чтобы обсудить потенциальные последствия санкций на импорт российских алмазов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"На следующей неделе состоится поездка в Индию, ряд стран собираются проверить определенные элементы реализации. Я думаю, что это будет действительно важно для будущих санкционных решений", — рассказал высокопоставленный чиновник из администрации президента США.

Второй официальный представитель США заявил, что представители США и стран G7, а также Бельгии поедут в Мумбаи и Сурат – города, где ограняется около 80% мировых алмазов.

Страны G7 работают над системой отслеживания, которая позволит им блокировать импорт драгоценных камней, добытых в России. Этот план может изменить глобальную цепочку поставок алмазов, но его реализация будет во многом зависеть от Индии, в алмазной отрасли которой работают миллионы людей.

Страны G7 готовят санкции на российские алмазы

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" могут объявить о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие две-три недели. А запрет вступит в силу в январе.

Косвенный элемент запрета направлен на попытку ограничить эту динамику путем отслеживания российских драгоценных камней через границу. План состоит в том, чтобы запретить закупку алмазов или бриллиантов непосредственно у российской компании-гиганта ПАО "АЛРОСА" или у перепродавцов в Индии или Объединенных Арабских Эмиратах.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки заморозили средства двух индийских компаний. Это произошло из-за сотрудничества с российской группой алмазодобывающих компаний "АЛРОСА".