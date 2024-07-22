Представители бизнеса спрогнозировали возможные последствия будущего увеличения налогов

Представители бизнеса прогнозируют усиление теневого сектора экономики, ускорение закрытия бизнесов, перенос капиталов за границу из-за инициативы правительства Украины по повышению налогового давления на бизнес и население.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина об увеличении налогов и намерениях государства собрать дополнительно 500 млрд грн в бюджет до конца года.

Как повышение налогов повлияет на бизнес

"Компенсацией ожидаемых сотен миллиардов гривен новых налогов для бюджета может быть усиление теневого сектора, ускорение закрытия бизнесов, перенесение капиталов за границу", - прогнозирует президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Аналогичного мнения придерживается первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран. По его убеждению, от правительственных налоговых инициатив в их нынешнем виде пострадают, в первую очередь, виды бизнеса, к которым будет применен налог с оборота. Это преимущественно компании со сложными технологическими цепочками. Если при этом не будет вестись соответствующая борьба с "черным" и "серым" бизнесом, то будет страдать от увеличения налоговой нагрузки преимущественно "белый" бизнес.

Кроме увеличения налоговой нагрузки, налог с оборота сделает неконкурентными украинские товары таких отраслей как машиностроение и металлургия. Выйдет так, что при покупке импортного товара потребителю придется платить налогов меньше, чем при покупке товара отечественного производства.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей также ожидают, что повышение налогов для предпринимателей больше всего отразится на ФЛП и сделает их деятельность еще более сложной.