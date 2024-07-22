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Представители бизнеса спрогнозировали возможные последствия будущего увеличения налогов

Понедельник 22 июля 2024 16:00
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Представители бизнеса спрогнозировали возможные последствия будущего увеличения налогов Премьер-министр Денис Шмигаль (фото: kmu.gov.ua)
Автор: Катерина Мартынчук

Представители бизнеса прогнозируют усиление теневого сектора экономики, ускорение закрытия бизнесов, перенос капиталов за границу из-за инициативы правительства Украины по повышению налогового давления на бизнес и население.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина об увеличении налогов и намерениях государства собрать дополнительно 500 млрд грн в бюджет до конца года.

Как повышение налогов повлияет на бизнес

"Компенсацией ожидаемых сотен миллиардов гривен новых налогов для бюджета может быть усиление теневого сектора, ускорение закрытия бизнесов, перенесение капиталов за границу", - прогнозирует президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Аналогичного мнения придерживается первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран. По его убеждению, от правительственных налоговых инициатив в их нынешнем виде пострадают, в первую очередь, виды бизнеса, к которым будет применен налог с оборота. Это преимущественно компании со сложными технологическими цепочками. Если при этом не будет вестись соответствующая борьба с "черным" и "серым" бизнесом, то будет страдать от увеличения налоговой нагрузки преимущественно "белый" бизнес.

Кроме увеличения налоговой нагрузки, налог с оборота сделает неконкурентными украинские товары таких отраслей как машиностроение и металлургия. Выйдет так, что при покупке импортного товара потребителю придется платить налогов меньше, чем при покупке товара отечественного производства.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей также ожидают, что повышение налогов для предпринимателей больше всего отразится на ФЛП и сделает их деятельность еще более сложной.

Напомним, 18 июля Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет в 2024 году на общую сумму 138,7 млрд гривен.

Главное новшество законопроекта – военный сбор будут платить все. Не только наемные работники (с зарплаты которых он удерживался по ставке 1,5%), но и бизнес непосредственно со своих доходов, причем как на общей системе, так и на упрощенной.

Юридические лица, как плательщики налога на прибыль, так и "упрощенцы, будут уплачивать военный сбор по ставке 1% дохода от любой деятельности. Физические лица-предприниматели первой и второй группы будут платить 5% военного сбора от двух минимальных зарплат в месяц, а третья группа ФЛП – дополнительно 1% военного сбора от выручки, всего 6% от выручки.

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