Представители 24 громад во Львове перенимали опыт восстановления и развития города

Одним из ключевых этапов этого проекта стал третий модуль "Сохранение общества, возвращение людей и преодоление социальных конфликтов". Участники обучения имели возможность ознакомиться с подходами к укреплению социальной сплоченности, стратегиями возвращения жителей в родные города и методами работы с последствиями травматического опыта.

Львов как пример сплоченной громады

Львов с начала полномасштабного вторжения стал гуманитарным хабом, который принял более 150 тысяч переселенцев с временно оккупированных территорий и регионов, где продолжаются активные боевые действия. Громада города организовала эффективную помощь, и стала примером сплоченности и способности адаптироваться к новым вызовам.

Первый день воркшопа состоялся на платформе "Мариуполь Реборн", где участники работали над темой аудита человеческого капитала и кадровой политики, в частности в контексте работы с ветеранами.

Своим опытом поделился Макс Стукало, ветеран и доброволец. Он отметил важность адаптации военных к гражданской жизни. Рассказал о значительных различиях между военными и гражданскими сферами: в процедурах, коммуникациях и подходах к выполнению задач.

Макс подчеркнул: "Для эффективной социализации ветеранов необходима поддержка со стороны общества, чтобы они могли безболезненно интегрироваться в гражданское общество и найти свое место в нем".

Реабилитация и социальная интеграция

Второй день воркшопа был посвящен изучению практического опыта Львова в работе с ветеранами и людьми, пострадавшими от войны. Участники посетили центр протезирования "Unbroken", который изготавливает протезы для военных и гражданских лиц, а также ознакомились с деятельностью реабилитационного центра "Unbroken", где ветераны проходят лечение и реабилитацию.

Олег Билянский, руководитель национального реабилитационного центра "Незламні" (Unbroken), отметил, что в центре ежедневно работает большая команда специалистов, которые применяют командный подход к лечению пациентов. Сейчас в центре каждый пациент получает комплексную помощь от 5 до 15 специалистов. Для каждого разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, учитывающая все потребности и возможности. Комплексный подход заключается в работе целой команды специалистов, которые сотрудничают на одном уровне, чтобы обеспечить наилучшие результаты для каждого пациента

"Хотели бы вы, чтобы такой специалист работал с вашей мамой?" - именно этот вопрос Олег Билянский задает каждому, кого лично нанимает для работы с ветеранами.

О важности объединения усилий в работе с пострадавшими и восстановлении инфраструктуры рассказал и Александр Кобзарев, исполнительный директор фонда "Unbroken". Он отметил, что программа реабилитации во Львове является уникальным примером эффективного подхода к работе с ветеранами и людьми, которые нуждаются в помощи после войны.

Пространство для рефлексии и сохранения культурного наследия

Кроме работы над муниципальными стратегиями восстановления, участники также имели возможность уделить время рефлексии и осмыслению культурного измерения восстановления. Важной частью этого стала встреча с представителями команды "Город Марии", которые популяризируют культурное наследие Мариуполя и рассказывают о городе, который сейчас находится в оккупации.

Мария Слета, руководитель проекта, поделилась наработками команды и подчеркнула важность сохранения культурной идентичности даже в самые сложные времена: "Именно культурные инициативы - выставки, публичные мероприятия, акции памяти - помогают не только привлекать внимание к трагедии города, но и поддерживать связь мариупольцев с их наследием".

Проект "Школа восстановления громад" помогает муниципальным командам получать практические знания, необходимые для качественного восстановления своих городов. Ее цель - качественная подготовка муниципальных команд к этапу возрождения громад, пострадавших от войны. Программа базируется на передовом опыте послевоенного развития территорий и лучших мировых практиках, помогая громадам формировать видение будущего, защищать свои интересы и реализовывать инициативы на разных уровнях.

Важным моментом в этом процессе является понимание, что каждый участник должен стать голосом своей громады, отстаивая ее интересы и участвуя в восстановлении культурной и социальной ткани, которая является основой будущего.

"Мы не нуждаемся в жалости, ведь наша мотивация к восстановлению и развитию гораздо сильнее любых трудностей", - отметила одна из участниц воркшопа.

Напомним, Школа восстановления громад, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", имеет целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с "Метинвест" и SCM. Образовательными партнерами проекта являются Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".