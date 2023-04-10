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Представитель президента рассказала, что будет с документами, которые выдали в Крыму оккупанты

Фото: постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина после освобождения Крыма проведет проверку документов, которые выдали российские оккупанты на территории полуострова. Часть из них может быть верифицирована.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Она объяснила, что Украина не будет признавать документы, незаконно выданные россиянами жителям Крыма. Однако, вероятно, после деоккупации полуострова будет произведена поэтапная верификация.

"Есть документы, которые в первую очередь нужно верифицировать, например, по рождению/смерти. Кстати, по этому есть уже определенная работа - в Верховной раде зарегистрирован и проходит комитеты законопроект №9069 о введении административной процедуры получения свидетельств о рождении, смерти, браке", - отметила Ташева.

Она добавила, что такая же процедура будет касаться и судебных решений, которых за время оккупации вынесено более миллиона.

"Конечно, когда мы говорим о политически мотивированных делах, против Наримана Джеляла и других политзаключенных, все понятно - мы их просто выпускаем на свободу. Но что делать со всеми делами по общеуголовным статьям? Убийцы, насильники, воры, например. Понятно что мы не можем открыть дверь тюрем - и выпустить ее на свободу", - подчеркнула представительница президента.

Напомним, Тамила Ташева пояснила, что за получение оккупационного документа в Крыму ответственности не будет.

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