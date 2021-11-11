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Представлявся співробітником СБУ: затримано шахрая, який обіцяв іноземцю громадянство України

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 16:23
Представлявся співробітником СБУ: затримано шахрая, який обіцяв іноземцю громадянство України Фото: у Києві затримали шахрая, який обіцяв іноземцю громадянство України (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві шахрай обдурив іноземця на 25 тисяч євро, пообіцявши йому сприяння в отриманні посвідки на проживання або громадянства України. Зловмисник представлявся співробітником СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, шахрай представився іноземцю співробітником Служби безпеки України (СБУ) і пообіцяв йому допомогти в отриманні посвідки на тимчасове проживання або паспорта громадянина України. Свої послуги він оцінив у 25 тисяч євро.

Надалі шахрай передав іноземцю підроблений паспорт громадянина України та отримав обумовлену винагороду. Правоохоронці затримали зловмисника при передачі грошей. В ході обшуків у нього вилучено підроблені посвідчення працівників СБУ.

Шахраєві повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

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