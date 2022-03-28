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Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном

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Анкара, Понеділок 28 березня 2022 07:34
Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном Безпілотник Bayraktar (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Турецький виробник дронів Baykar Makina провів презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Перші польоти великого безпілотника повинні відбутися в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Baycar.

Національна безпілотна бойова літальна система (MYUS) отримала назву Kızılelma. MUIS буде оснащений реактивним двигуном. Повідомляється, що новинка зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu.

Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном

У листопаді 2021 року Baykar замовила в Українського державного підприємства "Івченко-Прогрес" реактивні двигуни АІ-322Ф і АІ-25ТЛТ для проекту Myus. За попередніми даними, максимальна швидкість нового БПЛА складе 800 км/год, а вантажопідйомність – не менше 1500 кг.

Представлено безпілотник Bayraktar з українським двигуном

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